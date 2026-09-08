Alcoholontheffing verleend voor Nacht van Strijp-S in Eindhoven

PopEi in Eindhoven heeft toestemming gekregen om alcohol te schenken tijdens de Nacht van Strijp-S op 19 en 20 september.

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Het evenement vindt plaats in het Klokgebouw, gelegen aan Klokgebouw 300 in Eindhoven. De ontheffing is verleend op basis van artikel 35 van de Alcoholwet, waarmee tijdelijk alcohol mag worden geschonken buiten de reguliere vergunningen. Het besluit is genomen op 4 september 2026.

De Nacht van Strijp-S is een jaarlijks evenement dat bekendstaat om zijn muziek en activiteiten op deze karakteristieke locatie in Eindhoven. De ontheffing geldt specifiek voor de locatie PopEi gedurende deze twee dagen.