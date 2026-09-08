Navigatie overslaan
Ontdek

Gijzenrooijseweg tijdelijk afgesloten voor onderhoud

Gisteren om 22:10 • Aangepast vandaag om 10:18

De Gijzenrooijseweg in Eindhoven is van 14 tot en met 18 september afgesloten wegens asfaltonderhoud. De afsluiting gebeurt in twee fases, waarbij steeds één rijrichting dicht is. Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Gevonden voor jou

Vanwege scheuren in het asfalt wordt de Gijzenrooijseweg in Eindhoven tijdelijk afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Het onderhoud is noodzakelijk om verdere schade tijdens de winter te voorkomen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door AWS Asfaltwerken en starten op donderdag 14 september.

Gedurende de afsluiting is het niet mogelijk om langs de werkzaamheden te rijden. Van 14 tot en met 16 september is de weg dicht vanaf de Eindhovenseweg richting het Emopad. Vervolgens, van 16 tot en met 18 september, geldt de afsluiting in de andere rijrichting.

Omleidingsroute
Verkeer wordt omgeleid via de Eindhovenseweg, Nieuwendijk, Mierloseweg, Johan Peijnenburgweg en Laan der Vier Heemskinderen. De fietspaden blijven wel toegankelijk. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd en worden geadviseerd de aangegeven omleidingsroute te volgen.

De planning van het onderhoud is afhankelijk van de weersomstandigheden en kan daardoor nog wijzigen.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Gemeente Geldrop-Mierlo

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.