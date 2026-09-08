Gijzenrooijseweg tijdelijk afgesloten voor onderhoud

De Gijzenrooijseweg in Eindhoven is van 14 tot en met 18 september afgesloten wegens asfaltonderhoud. De afsluiting gebeurt in twee fases, waarbij steeds één rijrichting dicht is. Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

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Vanwege scheuren in het asfalt wordt de Gijzenrooijseweg in Eindhoven tijdelijk afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Het onderhoud is noodzakelijk om verdere schade tijdens de winter te voorkomen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door AWS Asfaltwerken en starten op donderdag 14 september.

Gedurende de afsluiting is het niet mogelijk om langs de werkzaamheden te rijden. Van 14 tot en met 16 september is de weg dicht vanaf de Eindhovenseweg richting het Emopad. Vervolgens, van 16 tot en met 18 september, geldt de afsluiting in de andere rijrichting.

Omleidingsroute

Verkeer wordt omgeleid via de Eindhovenseweg, Nieuwendijk, Mierloseweg, Johan Peijnenburgweg en Laan der Vier Heemskinderen. De fietspaden blijven wel toegankelijk. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd en worden geadviseerd de aangegeven omleidingsroute te volgen.

De planning van het onderhoud is afhankelijk van de weersomstandigheden en kan daardoor nog wijzigen.