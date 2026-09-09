Bezwaren over parkeervak en gevelwijziging besproken in Geldrop

Op donderdag 14 september worden in Geldrop twee bezwaarschriften besproken. Het gaat om een parkeervak voor elektrische auto's en een gevelwijziging. De hoorzitting begint om half zeven 's avonds.

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De openbare hoorzitting vindt plaats op donderdag 14 september en wordt georganiseerd door de Commissie voor Bezwaarschriften. Er staan twee zaken op de agenda die betrekking hebben op besluiten van het college.

Het eerste bezwaar wordt om half zeven besproken. Dit richt zich tegen het besluit van 22 mei 2026 om één parkeervak aan de Volderstraat in Geldrop te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Het parkeervak bevindt zich ter hoogte van huisnummer 2.

Gevelwijziging om zeven uur

Om zeven uur volgt de behandeling van een bezwaar tegen een omgevingsvergunning die op 11 juni 2026 werd verleend. Het betreft een wijziging van de zijgevel van het pand aan de Mierloseweg 82 in Geldrop.

Van beide zaken worden geluidopnames gemaakt tijdens de hoorzitting. De vergadering is openbaar, maar wie als toehoorder wil aanwezig zijn, moet vooraf contact opnemen met het secretariaat van de Commissie voor Bezwaarschriften.