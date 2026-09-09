Meierijstad legaliseert bijgebouwen in Veghel

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor het legaliseren van bestaande bijgebouwen aan de Bolstweg 10C in Veghel.

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Op 7 september 2026 is besloten dat de aangevraagde vergunning voor het legaliseren van bestaande bijgebouwen op het adres Bolstweg 10C wordt verleend. Het gaat om een omgevingsvergunning die officieel is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3913.

Met het besluit wordt een bestaande situatie op deze locatie geformaliseerd, zodat deze voldoet aan de regels en voorschriften van de gemeente Meierijstad. Het besluit is op 7 september verzonden.