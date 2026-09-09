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Draagmuur mag worden verwijderd in woning Geldrop

Vandaag om 09:46

In Geldrop is toestemming gegeven voor het verwijderen van een draagmuur in een woning aan de Sleedoorn. Het besluit is op 7 september 2026 verzonden.

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De draagmuur mag worden verwijderd op het adres Sleedoorn 13 in Geldrop. Het gaat om een vergunning die is afgegeven door de gemeente Geldrop-Mierlo via de gebruikelijke procedure.

Het besluit is onderdeel van zaaknummer 17713850107 en is afgelopen maandag verzonden. Wie meer informatie wil over dit besluit, kan contact opnemen met de gemeente Geldrop-Mierlo.

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