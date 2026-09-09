Navigatie overslaan
Ontdek

Veehouderij in Oeffelt meldt wijzigingen aan

Vandaag om 09:47 • Aangepast vandaag om 09:59

Burgemeester en wethouders van Land van Cuijk hebben meldingen ontvangen voor veranderingen aan een veehouderij in Oeffelt.

Gevonden voor jou

De meldingen gaan over aanpassingen bij een veehouderij aan de Urlingsestraat 1 in Oeffelt. Deze zijn op 16 juni 2026 ontvangen door de gemeente.

Het betreft diverse meldingen met zaaknummers, waaronder Z/507812 en Z/507814. Tegen deze meldingen is geen bezwaar mogelijk.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Land van Cuijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.