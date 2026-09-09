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Veehouderij in Oeffelt meldt wijzigingen aan
Vandaag om 09:47 • Aangepast vandaag om 09:59
Burgemeester en wethouders van Land van Cuijk hebben meldingen ontvangen voor veranderingen aan een veehouderij in Oeffelt.
De meldingen gaan over aanpassingen bij een veehouderij aan de Urlingsestraat 1 in Oeffelt. Deze zijn op 16 juni 2026 ontvangen door de gemeente.
Het betreft diverse meldingen met zaaknummers, waaronder Z/507812 en Z/507814. Tegen deze meldingen is geen bezwaar mogelijk.
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