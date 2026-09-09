Dakkapel aangevraagd voor woning aan Marssingel in Grave

Er is een aanvraag ingediend om een dakkapel te plaatsen aan Marssingel 14 in Grave. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft deze aanvraag op 6 september ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het gaat om de woning aan Marssingel 14, 5361BM Grave. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z2026-00005916.

De gemeente behandelt deze aanvraag volgens de reguliere procedure. Binnen acht weken wordt een besluit genomen, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken.