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Dakkapel aangevraagd voor woning aan Marssingel in Grave
Vandaag om 09:47 • Aangepast vandaag om 09:59
Er is een aanvraag ingediend om een dakkapel te plaatsen aan Marssingel 14 in Grave. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft deze aanvraag op 6 september ontvangen.
De aanvraag betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het gaat om de woning aan Marssingel 14, 5361BM Grave. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z2026-00005916.
De gemeente behandelt deze aanvraag volgens de reguliere procedure. Binnen acht weken wordt een besluit genomen, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken.
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