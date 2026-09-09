Beslistermijn verlengd voor nieuwbouw Oud Gastel

De gemeente Halderberge heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag aan de Oudendijk in Oud Gastel verlengd. Het gaat om de bouw van een woning met garage.

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Burgemeester en wethouders van Halderberge hebben besloten de beslistermijn voor een aanvraag aan de Oudendijk 65 in Oud Gastel te verlengen. Deze extra periode, van maximaal zes weken, is toegestaan volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De aanvraag heeft betrekking op het nieuwbouwen van een woning, inclusief een garage. Het zaaknummer van deze vergunningaanvraag is 1433894.