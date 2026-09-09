Beslistermijn verlengd voor dakopbouw in Oudenbosch

De gemeente Halderberge heeft de beslistermijn voor een dakopbouw aan de Dr. Cuijpersstraat 6 in Oudenbosch met maximaal zes weken verlengd.

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Het gaat om een aanvraag voor het plaatsen van een dakopbouw met een schuin dak op een bestaande aanbouw. Burgemeester en wethouders van Halderberge hebben besloten de termijn te verlengen op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.