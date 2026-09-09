Beslistermijn verlengd voor stellingen in pand Oud Gastel

De gemeente Halderberge heeft de beslistermijn voor een aanvraag in Oud Gastel met maximaal zes weken verlengd. Het gaat om een vergunning voor extra stellingen in een bestaand pand.

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Burgemeester en wethouders van Halderberge hebben besloten om meer tijd te nemen voor een aanvraag aan Het Appeltje 1 in Oud Gastel. De termijn is verlengd met maximaal zes weken.

De aanvraag betreft het plaatsen van extra stellingen in het bestaande pand. Het is een technische wijziging waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Het besluit is genomen volgens de regels van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.