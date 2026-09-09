Beslistermijn omgevingsvergunning Oudenbosch verlengd

De gemeente Halderberge heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning aan de Kapelstraat 5 in Oudenbosch verlengd. Het gaat om een aanvraag voor wijzigingen aan een woning.

Gevonden voor jou

De verlenging betreft een aanvraag voor het aanpassen van de woning aan de Kapelstraat 5. Het gaat om interne veranderingen en het wijzigen van de achtergevel. Burgemeester en wethouders van Halderberge hebben besloten de termijn met maximaal zes weken te verlengen.

De aanvraag staat geregistreerd onder zaaknummer 1432637. Door deze verlenging heeft de gemeente meer tijd om de vergunningaanvraag volgens de regels van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te beoordelen.