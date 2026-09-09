Hoeven: aanvraag voor kappen van boom bij Hofpark

Bij Hofpark 38 in Hoeven is een aanvraag ingediend om een boom te kappen.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 2 september ontvangen door de gemeente Halderberge. Het gaat om het kappen van een boom op het genoemde adres.

Het indienen van een aanvraag betekent dat er nog geen beslissing is genomen. Een bezwaar of beroep kan pas worden ingediend nadat de gemeente een besluit heeft genomen. Voor meer informatie kan de aanvraag ter inzage worden opgevraagd bij de gemeente Halderberge.