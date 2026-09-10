Nieuwe methode voor bevallingsmonitoring onderzocht door TU/e

Wetenschappers van de TU Eindhoven werken aan een draadloze methode om moeder en baby tijdens en na de bevalling nauwkeuriger te monitoren. Promovendus Phebe Berben voert een klinische studie uit om te testen of de techniek complicaties kan verminderen. Het onderzoek richt zich ook op patiënttevredenheid dankzij meer bewegingsvrijheid.

Gevonden voor jou

De huidige technieken om tijdens een bevalling de hartslag van moeder en kind en de activiteit van de baarmoeder te meten, hebben beperkingen. Bij beweging van moeder of baby kan het signaal wegvallen, wat juist op cruciale momenten gebeurt. Een invasieve methode met elektroden kan dit verbeteren, maar brengt risico’s zoals infecties met zich mee.

Phebe Berben, promovendus aan de Technische Universiteit Eindhoven, onderzoekt een nieuwe draadloze methode die niet-invasief is en net zo nauwkeurig kan meten als de elektroden. Deze techniek is onderdeel van een groter onderzoeksproject en wordt momenteel getest in een klinische studie met tweeduizend vrouwen.

Nauwkeuriger en veiliger meten

Met de nieuwe methode kunnen zorgverleners beter beoordelen of interventies zoals weeënopwekkers nodig zijn. Dit kan langdurige bevallingen en risico’s op bloedverlies verminderen. Ook helpt de techniek bij het voorkomen van gevaarlijke situaties door te veel weeën, wat zuurstoftekort bij de baby kan veroorzaken.

Daarnaast biedt de draadloze technologie meer bewegingsvrijheid voor de moeder. Dit is een belangrijke verbetering, omdat de huidige apparatuur nauwkeurigheid verliest bij bewegingen. Volgens Berben is stil liggen tijdens een bevalling praktisch onmogelijk.

Focus op periode na de bevalling

Het onderzoek van Berben richt zich ook op de periode direct na de bevalling. Dit is een weinig onderzocht gebied, omdat bestaande technieken niet geschikt zijn om de baarmoederactiviteit daarna te meten. De draadloze methode kan meer inzicht geven in normale baarmoederactiviteit en helpen complicaties zoals ernstig bloedverlies te voorkomen.

In ontwikkelingslanden is moedersterfte door bloedverlies een groot probleem. Berben hoopt dat de nieuwe techniek kan bijdragen aan een betere zorg, zowel tijdens als na de bevalling.

Van theorie naar praktijk

De implementatie van de nieuwe methode is complex, benadrukt Berben. Naast technische uitdagingen zijn er ethische goedkeuringen en praktische tests nodig. Het is belangrijk om zorgverleners en patiënten vanaf het begin te betrekken, zodat de technologie niet alleen effectief is, maar ook goed kan worden toegepast.

Hoewel de studie nog niet is afgerond, ziet Berben veel potentie in de techniek. Ze verwacht dat het niet alleen nauwkeurige resultaten oplevert, maar ook bijdraagt aan een betere ervaring voor de moeder. Het onderzoek wordt voortgezet door opvolgers en kan mogelijk een grote impact hebben op de verloskunde.