Militaire oefening in Meierijstad gepland

Defensie organiseert van 21 tot en met 24 september en van 28 september tot en met 1 oktober een militaire oefening in Meierijstad. Militairen voeren zowel overdag als ’s nachts opdrachten uit.

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De oefening is bedoeld voor de opleiding en training van militairen van Defensie. Tijdens deze periode zullen militairen zowel te voet als met voertuigen door de gemeente bewegen. Het doel is om diverse opdrachten uit te voeren.

De activiteiten vinden niet alleen overdag plaats, maar ook ’s avonds en ’s nachts. Inwoners van Meierijstad kunnen dus op verschillende momenten militairen en voertuigen tegenkomen.

Schade melden bij Defensie

Mocht er tijdens de oefening schade ontstaan door de militairen of hun voertuigen, dan kan dit gemeld worden via Defensie. Het is belangrijk om hierbij specifieke gegevens te vermelden, zoals het kenteken van het voertuig, de locatie, de datum en tijd en het type schade.

De oefening zal zich verspreiden over twee periodes: van 21 tot en met 24 september en van 28 september tot en met 1 oktober 2026.