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Kraan wordt geplaatst in Grave op 14 september

Aangepast

Op 14 september wordt een kraan geplaatst aan de Markt 9-11 in Grave. Het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk heeft hiervoor op 8 september een objectvergunning verleend.

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De vergunning geldt specifiek voor het plaatsen van een kraan op de genoemde locatie in Grave. Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00005913.

De vergunning is onderdeel van een objectvergunning, wat betekent dat het betrekking heeft op een specifiek object, in dit geval de kraan. Dit besluit werd genomen door het college van burgemeester en wethouders.

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