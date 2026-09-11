Spandoek mag een jaar lang worden geplaatst in Cuijk

Het college van Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een spandoek op een grasveld bij Lavendel 74 in Cuijk. Het spandoek mag blijven staan van 31 augustus 2026 tot en met 3 september 2027.

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Het besluit is op 7 september 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk. Het gaat om een objectvergunning voor een spandoek dat geplaatst wordt op het grasveld voor het gebouw aan Lavendel 74 in Cuijk.

Het zaaknummer van de aanvraag is Z2026-00005612. Het spandoek mag een jaar lang blijven staan, tot begin september 2027.