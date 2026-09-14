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Grond wordt toegepast langs Rooiseweg in Schijndel
Burgemeester en wethouders van Meierijstad hebben een melding ontvangen voor het toepassen van grond langs de Rooiseweg in Schijndel.
Het gaat om een melding die op 1 september 2026 is ingediend. Bij het toepassen van grond wordt deze gebruikt of neergelegd, bijvoorbeeld om een terrein op te hogen of aan te leggen. Dit kan gevolgen hebben voor de bodem en het milieu.
De melding, met DSO-kenmerk 2026090100962, heeft betrekking op een locatie langs de Rooiseweg in Schijndel. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.
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