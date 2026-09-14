Loterijvergunning verleend voor Sinterklaasintocht in Boerdonk

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor een loterij tijdens de Sinterklaasintocht in Boerdonk. De actie vindt plaats van 21 september tot en met 4 oktober 2026 aan de Pastoor van Schijndelstraat in Erp.

Gevonden voor jou

De burgemeester van Meierijstad heeft op 10 september 2026 besloten een loterijvergunning te verlenen. De vergunning geldt voor een loterij in verband met de Sinterklaasintocht in Boerdonk, die wordt gehouden van 21 september tot en met 4 oktober 2026. Het evenement vindt plaats op het adres Pastoor van Schijndelstraat 37 in Erp.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer LOT-2026-4325. Het besluit is op 10 september verzonden door de gemeente. Met deze vergunning kan de organisatie de loterij officieel organiseren.