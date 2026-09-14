Doorgang in dragende muur aangevraagd in Velp

In Velp is een aanvraag ingediend voor het maken van een doorgang in een dragende muur. Het gaat om een woning aan de Majoor de Grosstraat. De aanvraag is op 9 september ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

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De vergunningaanvraag betreft een bouwactiviteit, een technische bouwactiviteit en een rijksmonumentenactiviteit. Het pand is namelijk een monument, wat betekent dat extra regels gelden voor aanpassingen.

De gemeente behandelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure. Binnen acht weken wordt een besluit genomen, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken.