Navigatie overslaan
Ontdek

Doorgang in dragende muur aangevraagd in Velp

In Velp is een aanvraag ingediend voor het maken van een doorgang in een dragende muur. Het gaat om een woning aan de Majoor de Grosstraat. De aanvraag is op 9 september ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

De vergunningaanvraag betreft een bouwactiviteit, een technische bouwactiviteit en een rijksmonumentenactiviteit. Het pand is namelijk een monument, wat betekent dat extra regels gelden voor aanpassingen.

De gemeente behandelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure. Binnen acht weken wordt een besluit genomen, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Land van Cuijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.