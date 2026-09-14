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Landelijke intocht Sinterklaas gepland in Grave

De landelijke intocht van Sinterklaas zal dit jaar in Grave plaatsvinden. De gemeente Land van Cuijk heeft op 9 september een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning.

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De aanvraag betreft het afwijken van regels in het Omgevingsplan om het evenement mogelijk te maken. Het college van burgemeester en wethouders behandelt de aanvraag volgens de reguliere procedure.

De beslistermijn voor deze aanvraag is acht weken, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken. Het evenement zal naar verwachting veel bezoekers trekken en Grave tijdelijk omtoveren tot het decor voor de landelijke viering van Sinterklaas.

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