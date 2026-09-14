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Exploitatievergunning verleend voor Tan Food in Cuijk

Tan Food aan de Molenstraat in Cuijk heeft een exploitatievergunning gekregen. Het besluit is genomen op 7 september door de gemeente Land van Cuijk.

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De vergunning geldt voor het pand aan de Molenstraat 56a, dat nu officieel mag worden geëxploiteerd onder de naam 'Tan Food'. Het besluit is vastgelegd onder zaaknummer Z2026-00004091.

De vergunning is verleend door het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk. Dit betekent dat het restaurant zijn activiteiten mag voortzetten volgens de regels die bij deze vergunning horen.

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