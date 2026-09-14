Gemeente Meierijstad stelt volgordelijst woningbouw vast

De gemeente Meierijstad heeft een volgordelijst vastgesteld voor woningbouwprojecten die prioriteit krijgen bij netbeheerder Enexis. Vanaf 1 oktober worden de eerste aanvragen ingediend. Dit proces loopt door tot 23 oktober.

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De volgordelijst is gebaseerd op ontvangen aanvragen en opgesteld volgens beleidsregels voor prioriteit bij transportcapaciteit voor woningbouwprojecten. De gemeente Meierijstad dient de aanvragen in bij Enexis, waarbij de planning in fases verloopt.

De lijst is bedoeld om woningbouwprojecten te stroomlijnen die transportcapaciteit nodig hebben op het elektriciteitsnet. Het proces begint op 1 oktober en loopt door tot 23 oktober 2026. Aanvragers krijgen zo meer duidelijkheid over de volgorde waarin projecten worden behandeld.

Reacties op volgordelijst

Aanvragers die het niet eens zijn met hun positie op de lijst of met een afwijzing, kunnen binnen tien kalenderdagen reageren. Dit kan tot en met 24 september. Reacties moeten schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad.

Na deze procedure kunnen aanvragers, indien nodig, een kort geding starten. Dit moet binnen tien dagen na de reactie van het college gebeuren. Het verzoek richt je aan de civiele rechter van de rechtbank Oost-Brabant.

De volledige volgordelijst is beschikbaar via de website van de gemeente Meierijstad.