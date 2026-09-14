Straatcoaches tijdelijk gestopt

De straatcoaches van W&R zijn per direct niet meer actief in de gemeente. Het contract met de organisatie is beëindigd, omdat ze zich niet aan de gemaakte afspraken hielden.

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De gemeente heeft besloten de samenwerking met W&R stop te zetten. De organisatie, die verantwoordelijk was voor het werk van de straatcoaches, heeft volgens de gemeente onvoldoende voldaan aan de afspraken in het contract. Hierdoor zijn er momenteel geen straatcoaches actief.

Het werk van straatcoaches is bedoeld om jongeren, ouders en andere inwoners te ondersteunen. De gemeente erkent het belang van deze taak en onderzoekt nu hoe dit in de toekomst georganiseerd kan worden. Voorlopig is er nog geen duidelijkheid over hoe en wanneer dit zal gebeuren.

Toekomstplannen worden uitgewerkt

De gemeente heeft aangegeven dat ze inwoners op de hoogte zal stellen zodra er meer bekend is over de verdere plannen. Tot die tijd blijft het onduidelijk hoe het werk van de straatcoaches voortgezet wordt.