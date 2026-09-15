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Bingo op 4 oktober in Erp na geaccepteerde kansspelmelding
De gemeente Meierijstad heeft een melding voor een klein kansspel aanvaard. Op 4 oktober wordt er bingo gespeeld aan de Pastoor van Schijndelstraat in Erp.
De burgemeester van Meierijstad heeft op 10 september besloten om een melding voor een klein kansspel te accepteren. Het gaat om een bingo op 4 oktober aan de Pastoor van Schijndelstraat 37 in Erp.
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer KK-2026-4326. Het besluit hierover werd op 10 september verzonden.
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