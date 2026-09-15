Mantelzorgwoningen en bedrijfsfunctie aangepast in Erp

De gemeente Meierijstad heeft een omgevingsvergunning verleend voor Melvert 9 in Erp. Het gaat om een wijziging van de bedrijfsfunctie en de toevoeging van twee mantelzorgwoningen.

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Op 11 september 2026 heeft de gemeente Meierijstad besloten om de vergunning te verlenen. De aanvraag betreft het afwijken van regels in het omgevingsplan en maakt de toevoeging van twee mantelzorgwoningen mogelijk. Het adres waar de wijziging plaatsvindt, is Melvert 9, 5469SB Erp.

De vergunning valt onder zaaknummer OW-2026-2404 en is verstuurd op 11 september 2026. Het besluit stelt het pand in staat om zowel de aangepaste bedrijfsfunctie als de zorgwoningen officieel te realiseren.