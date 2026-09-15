Nieuwe woningen in Mariaheide: vergunning verleend

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor de bouw van 29 woningen in Mariaheide. Het gaat om 20 koopwoningen en 9 huurwoningen aan de Leemoven en Veldoven in Veghel.

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Op 11 september 2026 heeft de gemeente Meierijstad besloten om een vergunning te verstrekken voor de bouw van 29 woningen in Mariaheide. De woningen komen aan de Leemoven en Veldoven, waarvan 20 koopwoningen en 9 huurwoningen.

De locatie waar de woningen gebouwd worden, ligt aan de Leemoven 2 tot en met 36 (even nummers) en Leemoven 13 tot en met 33 (oneven nummers), met als adres Veldoven ong in Veghel. Het project is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-1994.