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Kikker- en paddenpoel komt aan Ten Holtweg in Gassel
Op 8 september heeft de gemeente Land van Cuijk een vergunning verleend voor de aanleg van een kikker- en paddenpoel aan de Ten Holtweg in Gassel.
De vergunning maakt het mogelijk om op het terrein aan de Ten Holtweg 1 een poel aan te leggen die geschikt is voor kikkers en padden. Dit valt onder de activiteit 'uitvoeren van een werk of werkzaamheid'.
Het besluit heeft zaaknummer Z2026-00005734 en is op 8 september vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Het project draagt bij aan de lokale natuur in de omgeving van Gassel.
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