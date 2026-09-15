Verlenging omgevingsvergunning voor buitenschoolse opvang in Eindhoven

De omgevingsvergunning voor een sportieve buitenschoolse opvang in Eindhoven is verlengd. Het gaat om een locatie aan de Oude Bosschebaan.

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De aanvraag betreft een verlenging van de omgevingsvergunning met zaaknummer EHV-ZP2026-007076. Het plan is om op het adres Oude Bosschebaan 30 in Eindhoven een buitenschoolse opvang te huisvesten, gericht op sportieve activiteiten.

Deze aanvraag valt onder een zogeheten buitenplanse omgevingsplanactiviteit. De verlenging is uitsluitend ter kennisgeving en er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken.