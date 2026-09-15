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Termijn verlengd voor mobiele kraan op Stationsplein Eindhoven

De vergunning voor het plaatsen van een mobiele kraan op het Stationsplein in Eindhoven is verlengd. Het gaat om een flitsvergunning voor gebruik van openbare ruimte.

Gevonden voor jou

De verlenging betreft een vergunningaanvraag onder zaaknummer EHV-ZP2026-006723. De mobiele kraan zal geplaatst worden op Stationsplein 2 in Eindhoven.

Het verzoek is een flitsvergunning, een snelle toestemming voor gebruik van openbare ruimte, zoals voor een container of steiger. De verlenging is enkel ter kennisgeving en er kan nog geen bezwaar worden gemaakt.

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