Advertentie
Mobiele kraan toegestaan op Schouwbroekseweg in Eindhoven
De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een mobiele kraan op de Schouwbroekseweg.
De mobiele kraan mag worden geplaatst op het adres Schouwbroekseweg 62 in Eindhoven. Het besluit is op 11 september 2026 verzonden door de afdeling Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving van de gemeente.
Het gaat om een vergunning voor het gebruik van openbare ruimte, zoals voor een container, steiger of vergelijkbare objecten. Het zaaknummer van de aanvraag is EHV-ZP2026-008590.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie