Steiger geplaatst in Waterwijk Eindhoven

In Waterwijk, Eindhoven, is toestemming gegeven voor het plaatsen van een steiger.

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Het gaat om een steiger bij Waterwijk 139 in Eindhoven. De aanvraag voor het gebruik van de openbare ruimte is goedgekeurd door de gemeente. De vergunning is op 11 september 2026 verleend.

De aanvraag valt onder de zogeheten flitsvergunning, waarmee snel toestemming wordt gegeven voor tijdelijk gebruik van openbare ruimte, zoals bij containers of steigers. Deze vergunning maakt het mogelijk om werkzaamheden efficiënt uit te voeren.