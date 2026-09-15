Anna Zorggroep kiest voor nieuw patiëntendossier

Anna Zorggroep heeft gekozen voor een nieuw elektronisch patiëntendossier, HiX. Dit moderne systeem moet zorgen voor minder dubbele registraties, betere samenwerking en meer overzicht. De overstap is het resultaat van een uitgebreid voorbereidingsproces.

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Het nieuwe systeem, HiX, zal worden gebruikt door het Anna Ziekenhuis en Anna TopSupport. Het elektronisch patiëntendossier moet zorgverleners ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden en de informatie-uitwisseling verbeteren. Dit zorgt ervoor dat patiënten minder vaak hun verhaal hoeven te herhalen.

De keuze voor HiX is het resultaat van een zorgvuldig traject waarin onder meer de medezeggenschapsorganen van de Anna Zorggroep betrokken waren. Belangrijke punten zoals gegevensbeveiliging en patiëntveiligheid speelden een grote rol bij de beslissing. Daarnaast biedt HiX mogelijkheden voor standaardisatie en automatisering, waardoor innovaties sneller kunnen worden doorgevoerd.

Implementatie in volle gang

De komende periode werkt de zorggroep intensief samen met leverancier ChipSoft aan de implementatie van HiX. Het proces wordt uitgevoerd met veel aandacht voor patiëntveiligheid en de ondersteuning van medewerkers. Zorgverleners krijgen trainingen en worden betrokken bij de inrichting van het systeem.

Voor patiënten verandert er voorlopig weinig. De zorg blijft op dezelfde manier doorgaan, en praktische gevolgen van de overstap worden tijdig gecommuniceerd. Met HiX wil Anna Zorggroep een toekomstbestendige digitale basis leggen, die zowel de zorg als de samenwerking in de regio versterkt.