Meierijstad neemt deel aan Koopstromenonderzoek 2026

Meierijstad doet mee aan het Koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026. Het onderzoek geeft inzicht in winkelgedrag en tevredenheid van inwoners. Dit helpt om winkelgebieden toekomstbestendig en aantrekkelijk te maken. Inwoners kunnen vanaf 15 september deelnemen.

Gevonden voor jou

Gemeente Meierijstad wil levendige en aantrekkelijke centra behouden met een passend aanbod van winkels, horeca en voorzieningen. Daarom sluit de gemeente aan bij het Koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026, dat inzicht biedt in het winkelgedrag en de tevredenheid van inwoners.

De resultaten van het onderzoek helpen om winkelgebieden in Meierijstad beter af te stemmen op de behoeften van inwoners. Deze informatie biedt concrete handvatten voor keuzes rond voorzieningen, bereikbaarheid en leefbaarheid. Zo blijft het winkelaanbod aantrekkelijk en toekomstbestendig.

Onderzoek via vragenlijst

In september en oktober worden willekeurig geselecteerde huishoudens in Meierijstad uitgenodigd om deel te nemen aan een online vragenlijst van het onderzoek. Het invullen duurt ongeveer vijftien minuten. Inwoners die geen uitnodiging krijgen, kunnen ook deelnemen vanaf 15 september via de website www.startvragenlijst.nl/koopgedrag.

Deelnemers maken kans op één van de honderd cadeaukaarten ter waarde van 25 euro. De privacy van alle deelnemers is gegarandeerd. Antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Provinciaal onderzoek

Het Koopstromenonderzoek wordt uitgevoerd in alle gemeenten van Noord-Brabant. Onderzoeksbureaus Ipsos I&O en Movares voeren het onderzoek uit. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de website www.koopstromen.nl.