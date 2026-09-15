Koopstromenonderzoek Noord-Brabant van start

In Noord-Brabant start halverwege september het Koopstromenonderzoek 2026. Dit onderzoek brengt het koopgedrag en de waardering van winkel- en horecagebieden in kaart. Alle gemeenten in de provincie werken mee, en inwoners kunnen via een vragenlijst deelnemen. De resultaten helpen bij het toekomstbestendig maken van winkelgebieden.

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Het Koopstromenonderzoek 2026 wordt uitgevoerd door de bureaus Ipsos I&O en Movares. Het onderzoek richt zich op hoe inwoners en bezoekers gebruikmaken van winkelcentra, horecagelegenheden en dorpskernen. Daarnaast wordt gekeken naar hoe het koopgedrag sinds het vorige onderzoek in 2021 is veranderd.

Gemeenten en ondernemers krijgen door dit onderzoek belangrijke informatie over wat er speelt in de regio. Hiermee kunnen zij betere keuzes maken om binnensteden en dorpscentra aantrekkelijk te houden. Dit helpt om deze gebieden ook in de toekomst goed te laten functioneren.

Hoe kun je meedoen?

Vanaf 15 september ontvangen willekeurig gekozen huishoudens in Noord-Brabant een uitnodiging om mee te doen. Zij vullen een online vragenlijst in, wat ongeveer vijftien minuten duurt. Ook andere inwoners kunnen deelnemen via een speciale website. Onder alle deelnemers worden 100 cadeaukaarten van 25 euro verloot.

De privacy van deelnemers wordt goed beschermd. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt en zijn niet te herleiden tot personen of adressen. Het onderzoek voldoet aan de geldende privacywetgeving.

Het Koopstromenonderzoek helpt Noord-Brabant om winkel- en horecagebieden beter te begrijpen en toekomstbestendig te maken. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op www.koopstromen.nl/zuid.