Rad van Fortuin populair op Gemert Mert

Ondanks regen heeft de kraam van heemkundekring De Kommanderij Gemert veel bezoekers getrokken tijdens Gemert Mert op zondag 13 september. Vooral het Rad van Fortuin bleek een succes. Deelnemers konden hiermee een vraag beantwoorden over de geschiedenis van Gemert en prijzen winnen.

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De jaarmarkt Gemert Mert werd verregend, maar dat weerhield bezoekers er niet van om bij de kraam van de heemkundekring stil te staan. Het Rad van Fortuin trok veel belangstelling. Bezoekers konden een zwengel geven aan het rad en kregen een vraag over de lokale geschiedenis. Bij een goed antwoord waren er prijzen te winnen.

De hoofdprijs was het boek ‘Kasteel bezet – kasteel bevrijd’, uitgegeven door de heemkundekring. Als troostprijs konden deelnemers een boekje met een fietsroute langs oude boerderijen krijgen. Deze boekjes gingen snel van de hand, wat op veel enthousiasme wees.

Interesse in lokale historie

De kraam werd bemand door leden van de heemkundekring. Zij voerden gesprekken met voorbijgangers, die meestal interesse toonden in de activiteiten van de kring. Hoewel dit niet direct tot nieuwe aanmeldingen leidde, namen veel mensen wel een inschrijfformulier mee. Ze konden zich thuis op hun gemak verder verdiepen in een lidmaatschap.

De Gemert Mert heeft ondanks de regen laten zien dat de interesse in de historie van Gemert leeft. Het Rad van Fortuin bleek een goede manier om mensen te betrekken bij het werk van de heemkundekring.