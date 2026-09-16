Meierijstad geeft vergunning voor agrarisch technisch hulpbedrijf

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor het wijzigen van een agrarisch bedrijf naar een agrarisch technisch hulpbedrijf aan de Achterstesteeg in Sint-Oedenrode.

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Het besluit betreft het adres Achterstesteeg 4 in Sint-Oedenrode. De aanvraag heeft als doel de functie van het huidige agrarische bedrijf aan te passen naar een agrarisch technisch hulpbedrijf, dat ondersteunende diensten kan leveren binnen de agrarische sector. Het besluit is verzonden op 14 september 2026.

Het zaaknummer van de aanvraag is OW-2026-2131. Met deze vergunning kunnen werkzaamheden worden uitgevoerd om de functie van het bedrijf officieel te wijzigen.