Advertentie
Aanleg pechhavens en doorsteken langs A50 tussen Paalgraven en Ekkersrijt
Langs de A50 tussen Knooppunt Paalgraven en Ekkersrijt worden 22 pechhavens en 7 doorsteken aangelegd. Hiervoor is grond en baggerspecie gemeld.
De werkzaamheden langs de A50 hebben betrekking op het toepassen van grond en baggerspecie. Dit houdt in dat grond of baggerslib gebruikt wordt om delen van de landbodem aan te passen. Het project richt zich op de aanleg van pechhavens en doorsteken, wat de verkeersveiligheid en bereikbaarheid moet verbeteren.
De meldingen zijn ontvangen door de gemeente Meierijstad op verschillende data tussen 27 augustus en 4 september 2026. Het traject strekt zich uit tussen Knooppunt Paalgraven en Ekkersrijt. Bezwaar maken tegen deze meldingen is niet mogelijk.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie