Aanleg pechhavens en doorsteken langs A50 tussen Paalgraven en Ekkersrijt

Langs de A50 tussen Knooppunt Paalgraven en Ekkersrijt worden 22 pechhavens en 7 doorsteken aangelegd. Hiervoor is grond en baggerspecie gemeld.

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De werkzaamheden langs de A50 hebben betrekking op het toepassen van grond en baggerspecie. Dit houdt in dat grond of baggerslib gebruikt wordt om delen van de landbodem aan te passen. Het project richt zich op de aanleg van pechhavens en doorsteken, wat de verkeersveiligheid en bereikbaarheid moet verbeteren.