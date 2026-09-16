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Meierijstad stelt volgordelijst woningbouwprojecten vast

De gemeente Meierijstad heeft een rangordelijst vastgesteld voor woningbouwprojecten. Vanaf 1 oktober worden de eerste prioriteiten bij Enexis ingediend.

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Op 14 september 2026 heeft de gemeente Meierijstad een volgordelijst opgesteld voor woningbouwprojecten. Dit gebeurde volgens de beleidsregels uit 2026. De lijst bepaalt welke projecten als eerste prioriteit krijgen bij Enexis, de netbeheerder voor transportcapaciteit.

De gemeente begint vanaf 1 oktober met het indienen van de aanvragen. Dit proces wordt gefaseerd uitgevoerd en loopt door tot 23 oktober. Het doel is om woningbouwprojecten sneller van stroomcapaciteit te voorzien.

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