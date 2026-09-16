NAC verlengt samenwerking met Scorpions Security

NAC en Scorpions Security hebben hun samenwerking verlengd. Dit jaar werken beide partijen al dertig jaar samen. Scorpions verzorgt onder meer het cameratoezicht en de inzet van stewards tijdens wedstrijden. De verlenging benadrukt het vertrouwen tussen de twee organisaties.

Gevonden voor jou

De samenwerking tussen NAC en Scorpions Security begon in 1996, bij de opening van het Rat Verlegh Stadion. Destijds ondersteunde Scorpions de vrijwillige stewards, maar inmiddels is de samenwerking flink uitgebreid en geprofessionaliseerd.

Scorpions Security is verantwoordelijk voor diverse veiligheidsmaatregelen bij NAC. Zo leveren ze stewards en beveiligers op wedstrijddagen, verzorgen ze het cameratoezicht vanuit de commandokamer en leiden ze nieuwe stewards op. Ook de voorbereiding en evaluatie van wedstrijden worden samen uitgevoerd.

Bijzondere mijlpaal

De dertigjarige samenwerking is een bijzondere mijlpaal. Volgens NAC-directeur Remco Oversier is de langdurige relatie te danken aan het vertrouwen en de ervaring van Scorpions met de club, het stadion en de supporters. Beide partijen blijven werken aan het verbeteren van de veiligheidsorganisatie.

Scorpions Security-directeur Pieter van den Broek benadrukt de trots op deze langdurige samenwerking. Hij zegt dat de relatie in de afgelopen jaren verder is gegroeid en geprofessionaliseerd. De focus blijft liggen op investeren in mensen, gastheerschap en een veilige omgeving voor supporters.