Koopstromenonderzoek in Brabant van start

In Noord-Brabant start medio september een groot koopstromenonderzoek. Het onderzoek moet inzicht geven in hoe inwoners en bezoekers winkelen, horeca bezoeken en winkelgebieden waarderen.

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Alle gemeenten in Noord-Brabant doen mee aan het onderzoek. Ook inwoners uit aangrenzende gebieden in Nederland en België worden betrokken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de bureaus Ipsos I&O en Movares.

De resultaten van het onderzoek moeten helpen om de winkelgebieden en voorzieningen in de provincie te verbeteren. Daarnaast wordt gekeken hoe het koopgedrag in Noord-Brabant is veranderd sinds het vorige onderzoek in 2021.

Onderzoek in september en oktober

Inwoners van Cranendonck krijgen in september en oktober een uitnodiging om deel te nemen. Deelnemers worden willekeurig geselecteerd en vullen een online vragenlijst in. Dit kost ongeveer vijftien minuten.

Ook inwoners die geen uitnodiging ontvangen, kunnen meedoen. Vanaf 15 september is de vragenlijst online beschikbaar. Onder alle deelnemers worden 100 cadeaukaarten van 25 euro verloot.

Privacy gegarandeerd

De privacy van deelnemers wordt volledig beschermd. Antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zijn niet te herleiden naar individuele personen of adressen.