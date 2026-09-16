Informatieavond intocht Sinterklaas in Grave

Op maandag 5 oktober wordt in Grave een informatieavond georganiseerd over de intocht van Sinterklaas. Inwoners en ondernemers kunnen daar meer horen over de organisatie en praktische gevolgen.

Gevonden voor jou

De informatieavond vindt plaats van acht uur tot half tien ’s avonds in Catharinahof, in de binnenstad van Grave. Tijdens de bijeenkomst wordt uitleg gegeven over het verkeer, de bereikbaarheid, parkeren, afsluitingen en bevoorrading rondom de intocht van Sinterklaas. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen.

Vanwege de beperkte ruimte is het verplicht om je vooraf aan te melden. Daarbij wordt gevraagd om met maximaal één persoon per huishouden naar de bijeenkomst te komen. De organisatie verwacht veel belangstelling.

Meer informatie over het programma van de avond wordt later bekendgemaakt.