Tegemoetkoming kinderopvangtoeslag bij financiële zorgen

Gemeente Laarbeek biedt een extra tegemoetkoming voor kinderopvangkosten. Dit is bedoeld voor inwoners die moeite hebben om rond te komen, bijvoorbeeld door een bijstandsuitkering of deelname aan een inburgeringscursus.

Gevonden voor jou

Inwoners van Laarbeek die financieel krap zitten, kunnen naast de reguliere kinderopvangtoeslag een extra tegemoetkoming krijgen. Deze regeling is er om de eigen bijdrage voor kinderopvang te helpen betalen. Het is bedoeld voor mensen met een bijstandsuitkering die studeren, of voor inwoners die bezig zijn met een werktraject of een inburgeringscursus.

De regeling biedt steun aan gezinnen die door persoonlijke omstandigheden moeite hebben om rond te komen. Het doel is om financiële druk te verlichten en het mogelijk te maken dat kinderen naar de opvang kunnen, terwijl ouders zich focussen op studie, werk of integratie.

Deze extra tegemoetkoming is een aanvulling op bestaande hulpregelingen binnen de gemeente. Het Sociaal Team Laarbeek staat klaar om inwoners te adviseren en te ondersteunen bij financiële vragen. Zij kunnen ook helpen bij het aanvragen van de regeling.

Meer informatie over deze en andere hulpregelingen is te vinden via de gemeente Laarbeek. Ook is het Sociaal Team telefonisch bereikbaar voor advies en ondersteuning.