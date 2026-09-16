Waarschuwing voor nepagenten in regio Laarbeek

In Laarbeek hebben oplichters zich voorgedaan als politieagenten om waardevolle spullen te stelen. Ze nemen telefonisch contact op met slachtoffers en vragen hen om sieraden, pinpassen of geld af te geven.

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De gemeente Laarbeek waarschuwt inwoners voor nepagenten die actief zijn in de regio. Meerdere meldingen wijzen erop dat deze oplichters telefonisch contact opnemen met hun slachtoffers. Ze doen zich voor als politieagenten en vragen om een afspraak te maken, waarna ze langskomen om waardevolle spullen in ontvangst te nemen. Dit zou zogenaamd nodig zijn vanwege een veiligheidsrisico of een lopend onderzoek.

Bij hun bezoek vragen de nepagenten soms ook om bankgegevens. Volgens de gemeente is het belangrijk om te weten dat echte agenten nooit via de telefoon of aan de deur om persoonlijke gegevens of waardevolle spullen zullen vragen. Inwoners wordt geadviseerd om alert te blijven en geen gegevens of bezittingen af te geven.

Wat kun je doen?

Om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van deze oplichting, raadt de gemeente aan om nooit waardevolle spullen mee te geven of persoonlijke gegevens te delen via de telefoon. Vraag altijd om een legitimatiebewijs als iemand zich voordoet als agent. Vertrouw je het niet? Sluit de deur en bel direct de politie. Daarnaast is het verstandig om anderen in je omgeving te waarschuwen voor deze nepagenten.

Bij verdachte situaties vraagt de gemeente inwoners om direct contact op te nemen met de politie via het alarmnummer 112. Zo kunnen verdere incidenten mogelijk worden voorkomen.