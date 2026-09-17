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Kermis met koningsschieten in Boerdonk krijgt groen licht

De burgemeester van Meierijstad heeft een evenement melding voor de kermis met koningsschieten in Boerdonk goedgekeurd. Het evenement vindt plaats op 27 september 2026 aan de Pastoor van Schijndelstraat in Erp.

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Het traditionele koningsschieten tijdens de kermis in Boerdonk kan doorgaan. De melding voor het evenement, dat gepland staat voor 27 september 2026, is op 15 september goedgekeurd door de gemeente Meierijstad.

De activiteit wordt gehouden op het adres Pastoor van Schijndelstraat 37 in Erp. Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer MEV-2026-4324.

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