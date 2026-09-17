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Feest in de tent tijdens Cuijkse Kermis krijgt groen licht
De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor een feest in de tent tijdens de Cuijkse Kermis op 11 en 12 september 2026. Het evenement vindt plaats aan de Maasstraat 3 in Cuijk.
Op 9 september 2026 is de vergunning verleend voor het feest dat tijdens de Cuijkse Kermis wordt gehouden. De festiviteiten zullen plaatsvinden op 11 en 12 september aan de Maasstraat 3. Het besluit is genomen onder zaaknummer Z2026-00005879.
De kermis trekt jaarlijks veel bezoekers en het feest in de tent vormt een belangrijk onderdeel van het programma. De gemeente heeft hiermee officieel groen licht gegeven voor de organisatie van het evenement.
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