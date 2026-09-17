Controle hondenbelasting begint op 28 september

Vanaf 28 september controleert Legitiem BV in Oost-Brabant de aangifte van hondenbezit. Controleurs kijken of geregistreerde honden kloppen en bezoeken ook adressen waar honden al staan aangemeld.

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De controles worden uitgevoerd door medewerkers van Legitiem BV, die zich kunnen legitimeren met een officiële pas. Zij bezoeken woningen in de regio Oost-Brabant om te controleren of er honden aanwezig zijn en of deze juist zijn geregistreerd bij Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB).

Ook bij adressen waar al hondenbezit bekend is, kan een controleur langskomen. Als een bewoner niet thuis is, laat de controleur informatie achter over het registreren van een hond.

Belangrijk voor hondenbezitters

Hondenbezitters die hun huisdier nog niet hebben aangemeld bij BSOB, worden verzocht dit zo snel mogelijk te doen. Het registreren kan via de Digitale Balie op de website van BSOB. Zo wordt voorkomen dat eigenaren een boete krijgen voor het niet aangeven van hun honden.

De controle is bedoeld om ervoor te zorgen dat iedereen eerlijk bijdraagt aan de hondenbelasting. Meer informatie over de procedure en veelgestelde vragen zijn te vinden op de website van BSOB. Voor vragen kunnen inwoners ook telefonisch contact opnemen met BSOB op werkdagen tussen negen uur ’s ochtends en twee uur ’s middags.