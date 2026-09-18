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Mestvergistingsinstallatie komt aan Bosch en Duinweg in Velp
In Velp is toestemming gegeven voor de bouw van een mono-mestvergistingsinstallatie aan de Bosch en Duinweg. Het besluit is op 14 september genomen door de gemeente Land van Cuijk.
De installatie wordt gebouwd op het adres Bosch en Duinweg 3. Het project omvat een technische bouwactiviteit en wijkt af van bepaalde regels uit het omgevingsplan. De locatie is onderdeel van een veehouderij.
Mono-mestvergisting is een proces waarbij mest wordt omgezet in biogas en meststoffen, wat goed is voor het milieu. Het besluit heeft zaaknummer Z2026-00002651.
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