Alexander Isak scoort drie penalty's voor Willem II

Willem II heeft met 3-2 gewonnen van Fortuna Sittard dankzij drie benutte penalty’s van Alexander Isak. De Zweedse spits schreef daarmee geschiedenis door als eerste speler ooit drie strafschoppen te verzilveren in één Eredivisiewedstrijd.

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De wedstrijd begon moeizaam voor Willem II. Fortuna Sittard kwam na 32 minuten op voorsprong door een doelpunt van Andrija Novakovich. De aanvaller profiteerde van een fout van Willem II-doelman Michael Woud, die een vrije trap niet goed onder controle kreeg. Het was het competitiedebuut van de keeper.

Vlak voor rust kantelde de wedstrijd. Fortuna-speler Andrija Balić kreeg een rode kaart na een overtreding op Renato Tapia in het strafschopgebied. Alexander Isak benutte de toegekende penalty en bracht de Tilburgers op gelijke hoogte. Toch wist Fortuna met tien man opnieuw een voorsprong te pakken. Verdediger Branislav Niňaj scoorde na goed voorbereidend werk van Mark Diemers en Lazaros Lamprou.

Unicum in de Eredivisie

Willem II zette in de tweede helft de achtervolging in en kreeg opnieuw een penalty na een overtreding op Marios Vrousai. Isak bleef koel en maakte ook deze kans af. Slechts drie minuten later kreeg Willem II wederom een strafschop. De Zweedse spits faalde opnieuw niet en maakte zijn derde doelpunt vanaf elf meter. Daarmee schreef hij geschiedenis: nooit eerder benutte een speler drie penalty’s in één Eredivisiewedstrijd.

Koelbloedige spits

De negentienjarige Alexander Isak was met zijn drie doelpunten de grote man voor de Tilburgse club. Met deze zege boekte Willem II zijn derde overwinning op rij, telkens met een 3-2 eindstand. Isak heeft inmiddels acht doelpunten gescoord in negen wedstrijden voor Willem II.

Voor Willem II-coach Adrie Koster was het een bijzondere avond. Hij sprak zijn bewondering uit voor de kalmte van zijn spits en gaf aan dat hij nog nooit eerder zoiets had meegemaakt. Willem II blijft met deze overwinning stevig in de middenmoot van de Eredivisie staan.