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Ayvens Car Boot Sale op 4 oktober in Veghel goedgekeurd

De gemeente Meierijstad heeft toestemming gegeven voor de Ayvens Car Boot Sale op 4 oktober 2026. Het evenement vindt plaats aan de Mountbattenweg 4 in Veghel.

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Op 16 september 2026 heeft de burgemeester van Meierijstad besloten om een aanvraag voor een evenement goed te keuren. Het gaat om de Ayvens Car Boot Sale, die op 4 oktober zal plaatsvinden. De locatie is Mountbattenweg 4 in Veghel.

Het evenement is geregistreerd onder zaaknummer MEV-2026-4267. De goedkeuring werd op 16 september verzonden.

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