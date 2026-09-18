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Festiviteit bij Kasteel Henkenshage volgend jaar goedgekeurd
De gemeente Meierijstad heeft de melding voor een incidentele festiviteit bij Kasteel Henkenshage in Sint-Oedenrode op 4 juni 2027 goedgekeurd.
De festiviteit zal plaatsvinden aan de Laan van Henkenshage 3 in Sint-Oedenrode. Het besluit om de melding te accepteren is op 16 september 2026 genomen. Het zaaknummer van deze aanvraag is IF-2026-4238.
Kasteel Henkenshage is een bekende locatie in Sint-Oedenrode en wordt regelmatig gebruikt voor evenementen. De goedkeuring betekent dat de voorbereidingen voor de festiviteit op 4 juni 2027 kunnen starten.
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